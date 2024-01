I TIFOSI. Trasferta di Como. Pronti due pullman

"Se non la ami quando perde, non amarla quando vince". Animati dal tradizionale motto di fede incondizionata per i colori bianchi, i fedelissimi tifosi delle Aquile (nella foto) saranno presenti anche a Como, sabato prossimo 13 gennaio, per sostenere gli uomini di D’Angelo nel complicato match contro i lariani, prima giornata del girone di ritorno che da questa stagione anche in serie B non è più simmetrico all’andata. Nonostante il clima di demoralizzazione e sconforto che regna sovrano in seno alla tifoseria per la disastrosa situazione di classifica dello Spezia e per un futuro che appare sempre più incerto e pieno di incognite, i supporter spezzini saranno presenti per manifestare il loro attaccamento "al di là di tutto e tutti".

I tifosi si muoveranno a bordo di mezzi privati e di due pullman, uno organizzato dalla Curva Ferrovia (prezzo 35 euro), un altro dal gruppo Bullone (informazioni e prenotazioni al bar Smoke di viale Italia 653, costo del viaggio 35 euro).

I fan aquilotti residenti in provincia della Spezia potranno accedere solo al settore ospiti dello stadio ‘Sinigaglia’.

Fabio Bernardini