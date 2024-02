I TIFOSI. Venduti 555 biglietti. Viaggio in bus e auto

Dopo Krollis, anche Moutinho lascerà lo Spezia, destinazione Jagiellonia (Polonia) dove milita l’ex aquilotto Nguiamba. Tifosi mobilitati per la trasferta a Modena, ieri erano 555 i biglietto venduti per il settore ospiti: sarà possibile acquistarli fino alle 19 di oggi. Quattro i pullman in partenza: due del gruppo Belini frizzanti (12,30 da via Prosperi), uno gruppo Bullone (12,45 parcheggio Megacine) e uno del club ’Cavatorti’ (12,45 dal bar La Lory di via Buonviaggio; ore 13 da via Prosperi). In tanti si muoveranno in auto