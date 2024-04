Ieri nella sala ’Rino Capellazzi’ del Ferdeghini il sorteggio delle 12 divise donate dallo Spezia all’associazione Tive 6. Le maglie degli aquilotti per beneficenza. Tutto il ricavato alla Pediatria del Sant’Andrea

Si è svolto nella sala polifunzionale ’Rino Capellazzi’ del Ferdeghini il sorteggio delle 12 maglie donate dallo Spezia all’associazione Tive 6 per l’iniziativa "LottoconloSpezia2024", col nobile scopo di aiutare il reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Andrea con l’acquisto di uno strumento di monitoraggio delle funzioni vitali dei bambini. La manifestazione giunta alla quinta edizione ha avuto un grande successo ed è stata possibile grazie all’associazione dedicata a Matteo Tivegna, il club di via Melara e lo special guest ex aquilotto Andrea Telesio (impossibilitato a presenziare, ma ha inviato un video di saluti e donato una maglia) e trascinatore nel sould out delle vendite al Picco in occasione di Spezia- Lecco. Ma l’iniziativa continuerà a giugno con la seconda edizione del trofeo Aquilotti Tive 6 che si svolgerà a Follo con la collaborazione della società della Val di Vara. Il meccanismo è stato molto semplice per ogni maglia è stata realizzata una lotteria con vendita di biglietti allo stadio Picco. Le maglie in origine erano dieci, ma visto il successo lo Spezia ne ha donate altre due con vendita di tutti i biglietti già dalla partita contro il Lecco. Il costo era di 5 euro e la raccolta finale svolta all’Arci Il Campetto di Fossitermi e durante Vivicittà ha reso ben 5.400 euro che permetterà l’acquisto e la donazione della apparecchiatura entro il mese di giugno. Hanno vinto tutti con ben 1050 biglietti venduti.

Dopo i saluti dei responsabili dell’iniziativa il sorteggio: premiati quindi i vincitori che hanno vinto la maglia del calciatore abbinato. Ha sorteggiato il piccolo Alessio: sono Leonardo Marras con il 49 sulla ruota di Bari (Verde), Nicolò Germano 42 Cagliari (Jagiello), Federica Piagge 58 Firenze (Nikolaou), Gianluca Biso 79 Genova (Kouda), Silvio Rossi 25 Milano (Salvatore Esposito), sulla ruota di Napoli il numero 70 da assegnare alla maglia di Hristov il cui titolare del biglietto non si è ancora presentato, Raniero Maggiani 4 secondo estratto Napoli (Zoet), Stefano Corradi 70 Roma (Di Serio), Michela Battini 17 Torino (Vignali), Luciano Natale 61 Palermo (Telesio), Attilio D’Imporzano 22 Venezia (Falcinelli), Carla Franciosi 83 estrazione nazionale (Nagy). Appuntamento quindi alla prossima stagione.

Marco Zanotti