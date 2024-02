Il bilancio. I nuovi acquisti sono comunque nove

Nove gli acquisti dal mercato invernale: il portiere Gian Marco Crespi, classe 2001 (definitivo, contratto fino a giugno 2026), i difensori Luca Vignali, classe 1996 (prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza), Ales Mateju, classe 1996 (contratto fino a giugno 2024 con obbligo di prolungamento in caso di salvezza), Roko Jureškin (prestito con opzione di riscatto a 550mila euro e controriscatto dal Pisa), Gregorio Tanco, classe 1999 (svincolato, definitivo fino a giugno 2024 con opzione fino al 2026), i centrocampisti Adam Nagy (prestito con diritto di riscatto a 1,2 milioni di euro dal Pisa) e Filip Jagiello (prestito dal Genoa), gli attaccanti Diego Falcinelli, classe 1991 (definitivo con contratto in scadenza a giugno 2025), Giuseppe Di Serio (prestito con obbligo di riscatto dalla Dea).

Cessioni: Bartlomey Dragowski (prestito con diritto di riscatto al Panathinaïkos a 3,5 milioni di euro più bonus), Laurens Serpe (prestito alla Turris), Albin Ekdal (risoluzione del contratto, passaggio al Djurgården), Szymon Zurkowski (prestito all’Empoli con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro), Mirko Antonucci (prestito al Cosenza).

Fabio Bernardini