Il buon pareggio delle Aquile contro il Catanzaro alimenta le speranze di salvezza: "Ce la possiamo fare, tutti a Terni!». Tifosi concordi: "E’ una squadra rigenerata»

"È uno Spezia rigenerato, Jagiello e Verde super, pubblico del ‘Picco’ eccezionale, lottiamo insieme per la salvezza". Il buon pareggio delle Aquile contro il Catanzaro alimenta le speranze nei tifosi bianchi: "Ce la possiamo fare, tutti a Terni!". Moderatamente soddisfatto Umberto Sciumbata: "Ho visto probabilmente la migliore partita casalinga dello Spezia, se affronteremo così gli scontri diretti la salvezza non è un’utopia. Lo spirito è quello giusto, la squadra appare più compatta e calata nella mentalità della Serie B. Un plauso particolare lo meritano Verde e Jagiello, resta un po’ il problema del gol, Falcinelli è un po’ isolato. Sono più ottimista di prima per il conseguimento dell’obiettivo finale, bisognerà continuare a lottare con la stessa determinazione e qualità". Rialza la testa Alessandro Pellini: "Ho visto una squadra più motivata e vogliosa, chi va in campo ha messo la cosiddetta garra indispensabile per conquistare la salvezza e ricreare un ambiente ideale con la tifoseria. Il coro finale ‘Vi vogliamo così’ è un bel passo in avanti nel rapporto con la squadra, abbiamo visto i giocatori sudare la maglia bianca, è quello che vogliamo. Ora servirà una mobilitazione di noi tifosi nello scontro diretto di Terni. Non faccio previsioni sulla salvezza, ma la mia fede è incrollabile, una "malattia". Invita all’unità Andrea Sottanis: "Se continueremo a lottare, tutti insieme, con questa forza d’animo conquisteremo la salvezza. Jagiello ha apportato qualità e quantità, oltre al gol è stato essenziale nell’economia della manovra. Dopo l’uno a zero del Catanzaro abbiamo rivisto i fantasmi, ma con la grinta e la tecnica dei giocatori, specie dei nuovi innesti e con un supporto straordinario del pubblico del ‘Picco’, lo Spezia ha conquistato un punto meritato". Fiducioso Carmelo Iaria: "È una squadra rigenerata, pur con i consueti limiti in fase difensiva, specie sulla sinistra. In attacco ho visto dei miglioramenti grazie al contributo di Falcinelli e Jagiello, da centrocampo in su lo Spezia non mi è dispiaciuto. Sono convinto che le Aquile a Terni potranno fare risultato pieno, perché nel gioco di rimessa possono fare male, come abbiamo fatto a Pisa. I tifosi sono stati straordinari nella vicinanza costante alla squadra. Ora le polemiche sono inutili, tutti a Terni".