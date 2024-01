Il centrocampista andrà all’Empoli, il portiere alla Cremonese e lo Spezia risparmierà 700mila euro lordi di ingaggi. Zurkowski e Dragowski, imminenti le cessioni

Il mercato dello Spezia è un gioco ad incastro che Macia e Melissano stanno conducendo sulla scorta delle rigide direttive impartite dalla proprietà: riduzione del monte ingaggi di un milione e mezzo, reinvestimento di una parte dei proventi risparmiati sui nuovi acquisti. Non facile rinforzare la squadra in queste condizioni, ma Macia e Melissano stanno lavorando alacremente per conseguire il duplice risultato degli equilibri economici-finanziari e del rafforzamento della squadra. Con il risparmio dello stipendio di Albin Ekdal è stato possibile ingaggiare il terzino Luca Vignali; a stretto giro di posta vi sarà una duplice operazione in uscita e altrettanto in entrata. Ormai definite le partenze del portiere Bartlomiej Dragowski e del centrocampista Szymon Zurkowski, cessioni eccellenti che consentiranno al club di via Melara di risparmiare 700mila euro lordi di ingaggi. Per Zurkowski c’è l’accordo con l’Empoli (lo voleva anche il Bologna) per una cessione in prestito con obbligo di riscatto molto alto in caso di salvezza dei toscani. Un addio non propriamente indolore quello di Zurkowski visto il valore del giocatore, le cui qualità sono emerse in modo importante nelle ultime partite con mister D’Angelo, anche se alcuni problemi fisici ne hanno limitato il rendimento. Solo dieci presenze nello scorso campionato di Serie A per 422 minuti, sedici nell’attuale torneo per 634 minuti disputati. Dragowski lascerà lo Spezia probabilmente per la Cremonese, club che sta cercando un sostituto di Sarr, infortunatosi al ginocchio. 49 le presenze in un anno e mezzo di maglia bianca per il polacco, 79 gol subiti e dieci partite senza subire gol. A seguire partiranno Moutinho, Serpe, Cipot, Moro e Muhl.

Fabio Bernardini