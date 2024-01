Il commento. Buoni segnali dai nuovi arrivati. Non fermiamoci

Benedetti

Sì, lo Spezia ha avuto paura di vincere. Di non farcela. A Palermo dopo il doppio vantaggio c’era stata la ’beffa’ nel recupero. Se fosse successo anche ieri all’Arena Garibaldi, sarebbe stata una mazzata tremenda. Per gli 844 tifosi sugli spalti e non solo.

Invece ha avuto ragione chi, nonostante tutto, diceva che lo Spezia avrebbe potuto fare tre punti in tre partite a gennaio, prima della fine del mercato. Sono arrivati tutti assieme nella gara più sentita, una sfida di campanile che lo Spezia di Italiano, nell’anno della promozione in serie A, perse sia all’andata che al ritorno. Invece se lo Spezia di D’Angelo si salverà, i primi tre punti della salvezza sarà andato a prenderseli proprio sul campo del Pisa. Il cammino è ancora molto lungo, ma la grinta vista ieri, se non proprio il gioco, fanno ben sperare. Certo la sofferenza è stata tanta, basti dire che il Pisa ha battuto la bellezza di quattordici calci d’angolo e lo Spezia nessuno. Non sempre rinunciare alla fase offensiva, come è accaduto nel finale, paga.

Ci ha pensato anche Zoet a farsi trovare pronto nei momenti del bisogno, l’ultimo deviando quel colpo di testa di Tourè, che sembrava vicino a vestire la maglia bianca e invece non verrà.

Cosa succederà da oggi alla sera di giovedì, ultimo giorno di mercato? Ci dicono da Palermo che Verde domani sarà lì per le visite mediche e vestirà la maglia rosanero. Proprio ora che stava prendendo per mano le Aquile, di cui è il capocannoniere con 4 gol, aiutato ieri anche all’esperienza di Falcinelli che gli ha fatto l’assist per il 2-1 degno di ben altre platee. Ci sono ancora margini per un ripensamento? Speriamo di si. Allo Spezia andrebbero 100mila euro per il prestito e un diritto di riscatto di 900 mila, a Verde un triennale.

Ma se proprio non si potrà fare a meno del mercato in uscita, almeno ci sia anche quello in entrata. Dai segnali che arrivano dal campo, qualcosa di buono è stato fatto. Non fermiamoci proprio ora, però.