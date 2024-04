Il commento. Non si può vincere senza fare gol

Benedetti

Lo Spezia continua a non segnare, quindi a non vincere, e la lotta per la salvezza resta sempre molto complicata. Fa effetto vedere il Cosenza, diretta concorrente, fare addirittura otto gol in due partite... chi troppo e chi niente. Anche a Brescia le recriminazioni ci sono, perché Kouda in pieno recupero ha colpito una clamorosa traversa e Di Serio dopo 30’’ della ripresa si è fatto togliere il pallone dai piedi da Lezzerini in quella che, di fatto, sarà l’unica parata del portiere del Brescia. Ma la traversa l’ha colpita anche Bisoli a 6’ dalla fine, quando lo Spezia aveva arretrato il baricentro, soffrendo anche un po’. Le Aquile erano partite bene, creando occasioni nell’area delle Rondinelle senza però riuscire a tirare in porta. Col trascorrere dei minuti l’ardore un po’ si affievoliva, restano però le occasioni di Falcinelli che non riusciva a mettere in rete sul secondo palo una punizione di Esposito anche perché spinto platealmente ma nessuno interviene, poi Vignali e Di Serio anticipati di testa da Dickmann. Il Brescia fa poco o nulla, ma concede altrettanto e fa capire perché è la terza miglior difesa del campionato. Nel secondo tempo lo Spezia ha subito l’occasione per sbloccarla con Di Serio bravo a sfruttare un errato retropassaggio di Jallow ma non altrettanto a tu per tu col portiere, poi un’altra con Kouda il cui diagonale esce di poco. A questo punto esce il Brescia, Zoet è bravo su Bianchi, poi sciupa Huard e Bisoli colpisce la traversa.

Il successo dell’Ascoli a Terni scombina un po’ le carte in tavola, perché torna in bazzica anche la terz’ultima posizione che porta direttamente in serie C, senza neppure l’appiglio dei play-out. In questo momento retrocederebbe il Bari. Ora ci sono tre squadre a 37 punti e stasera lo Spezia sarebbe salvo per la classifica avulsa. Andrebbero a play-out Ascoli e Ternana. Però ci sono ancora tre partite da giocare, il calendario dello Spezia non è facilissimo e finire terz’ultimi sarebbe una tragedia.