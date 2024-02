Il commento. Serve di più per arrivare alla salvezza

Benedetti

Spezia e Ternana, alla fine, si accontentano di raggiungere l’Ascoli a 22 punti, ’allungare’ su FeralpiSalò e Lecco, rimandando ad altra occasione il ritorno alla vittoria. Di Serio porta fortuna alle Aquile perché al debutto segna il gol del pareggio quando ormai nessuno, forse, ci sperava più. Eravamo nel minuto di recupero supplementare e lo Spezia fino a quel momento si era distinto per la sua insostenibile leggerezza dell’attacco (ma questa volta anche della difesa... portiere escluso). Invece Di Serio al 95’ è riuscito a mettere in rete il pallone dell’1-1. Non un gol banale per come la punta ha saputo trovare lo spiraglio giusto in un’area affollata. Il primo tempo è stato di rara pochezza: un po’ la posta in palio, un po’ la pioggia e il campo scivoloso, ma le squadre hanno dimostrato perché sono in fondo alla classifica. Falcinelli subito in apertura è andato vicino a confermare la sua tradizione favorevole contro la Ternana (Iannarilli fortunato), poi però nello Spezia sono stati più i passaggi all’indietro che quelli in avanti. Così vincere le partite diventa dura. Comunque gli umbri hanno fatto ancora meno e l’unica occasione gliela ha procurata una disattenzione di Muhl. Nel secondo tempo un altro errore, di Jagiello, ha innescato l’azione che ha portato al fallo da rigore su Raimondo, ma Zoet ha ipnotizzato Pereiro e lo Spezia si è salvato. Ci si attendeva che il pericolo scampato potesse galvanizzare le Aquile, invece è arrivato il momento dei cambi che hanno dato qualcosa in più alla Ternana, cresciuta, mentre lo Spezia si è fatto pericoloso solo su una punizione di Salvatore Esposito. E stava per scapparci la beffa quando all’89’ su una ripartenza dal limite dell’area umbra, nessuno dei calciatori in maglia bianca è riuscito a fermare l’azione, anche col fallo, e Distefano ha colpito. Dalla partita di Terni arriva comunque un verdetto: lo Spezia, per salvarsi, dovrà fare molto di più di quanto mostrato ieri al ’Liberati’.