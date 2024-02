Il commento. Squadra nuova piena fiducia in D’Angelo

Benedetti

Roma non è stata costruita in un giorno. Uno Spezia con tanti volti nuovi, in netta ripresa, deve accontentarsi di un punto contro un avversario che frequenta da tempo i quartieri alti della classifica. Finisce 1-1, un piccolo passo avanti in una corsa che in poco più di tre mesi (fino al 10 maggio, sono quindici partite) deciderà la stagione. Se fino a poco tempo fa dominava il pessimismo, ora la situazione appare diversa. Dal mercato invernale sono andati via gli scontenti e sono arrivati nove giocatori. Abbiamo piena fiducia in mister D’Angelo che adesso ha a disposizione una squadra nuova, senza un vero bomber di razza, ma con molte più scelte e soluzioni. Il Catanzaro al ’Picco’ ha ritrovato quell’aggressività che gli era mancata nelle ultime trasferte (aveva perso 3-0 in casa della FeralpiSalò), con il mai amato ex Iemmello che ha dimostrato alla prima occasione che gli è capitata cosa significa essere un bomber. "Dobbiamo migliorare l’attacco dell’area", ha detto D’Angelo a fine partita, nonostante questa volta le occasioni da gol ci siano state. Jagiello è stato un... flagello per il Catanzaro, per la sua posizione a centrocampo sempre proiettato ad offendere e per aver segnato il gol del pareggio facendosi trovare al posto giusto al momento giusto. Non banale. Poi nel secondo tempo ha visto il portiere Fulignati deviare sulla traversa un pallone che meritava miglior fortuna. Dopo che già in precedenza Verde con una delle sue sforbiciate e Falcinelli con un colpo di testa uscito di pochissimo avevano sfiorato il gol. Se lo Spezia avesse segnato in quel momento, nessuno avrebbe potuto dire nulla. Ma è altrettanto vero che Sounas ha fallito al 26’ una clamorosa occasione che avrebbe potuto far prendere alla partita una brutta piega.

Lo Spezia nel finale ci ha provato ma non è più riuscito a farsi pericoloso. Ii tifosi della Curva Ferrovia hanno comunque apprezzato con il coro: "Vi vogliamo così".