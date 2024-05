IL COMMENTO. Un ultimo sforzo per arrivare al lieto fine

Benedetti

La congiunzione astrale del 1° maggio 2024 è stata decisamente favorevole allo Spezia, che a due giornate dalla fine del campionato di serie B si ritrova con tre punti di vantaggio su Bari, Ascoli e Ternana. Tanta roba, dopo le tante occasioni gettate al vento e i torti arbitrali subìti. Anche perché le Aquile sono in vantaggio su tutte e tre le concorrenti in caso di classifica avulsa. Solo arrivando a pari punti con la Ternana i bianchi avrebbero la peggio, a parità di risultati (i due pareggi ottenuti a tempo scaduto), per la peggior differenza reti. Ma è un’eventualità alla quale non vogliamo pensare, perché lo Spezia ora ha veramente il destino nelle proprie mani.

Ci sono i meriti della squadra e dell’allenatore, ovviamente. La partita col Palermo era decisiva, vincerla voleva dire fare un grosso passo avanti sulla strada per la salvezza. Lo Spezia è sceso in campo con la carica giusta, D’Angelo ha schierato i tre attaccanti Di Serio, Falcinelli e Verde per mettere subito pressione ai siciliani e la scelta è stata azzeccata.

Adesso serve l’ultimo sforzo per arrivare al lieto fine, quello a cui molti non credevano più, a differenza dei settemila che anche nella festa dei lavoratori sono venuti allo stadio e hanno trascinato la squadra alla vittoria in una giornata uggiosa, tipica da ’Picco’. Ci sono stati dei momenti in cui il ’ruggito’ dei tifosi ha fatto davvero la differenza. Con quattro punti lo Spezia è matematicamente salvo, forse ne bastano anche tre e prima si taglia il traguardo, meglio è.