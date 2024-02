Il difensore georgiano sarà tra i convocati sabato per la sfida con il Cittadella. Gelashvili ormai pronto al rientro

Iva Gelashvili dovrebbe tornare tra i convocati per il match di sabato prossimo, al ‘Picco’, contro il Cittadella. Il georgiano è ormai guarito dalla lesione di grado moderato del soleo destro e tra oggi e domani tornerà ad allenarsi con i compagni. Difficile, ma non impossibile, il rientro di Hristov, la cui lussazione alla spalla, accusata nel corso della gara contro il Catanzaro, impone cautela. Va detto che il bulgaro, anche ieri alle prese con un lavoro differenziato, sta migliorando di giorno in giorno, ma difficilmente D’Angelo lo rischierà al fine di evitare pericolose ricadute, stante anche le successive partite ravvicinate contro il Modena e la Feralpisalò. Per Reca occorreranno ancora due settimane. La lesione mio-tendine di alto grado al retto femorale della gamba sinistra, accusata il 12 novembre 2023 nel match contro la Ternana (11 le gare saltate), è ormai quasi completamente guarita, tant’è che il polacco ha ripreso a svolgere un lavoro differenziato a Follo, ma servirà ancora un po’ di tempo, presumibilmente fino ai primi di marzo. Ancora ai box Kouda e Wisniewski.

Fabio Bernardini