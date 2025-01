Il divieto di trasferta allo stadio dei Marmi continua a far discutere. Tifosi fra grande entusiasmo e rammarico: "Vittoria netta, peccato non esserci stati»

Entusiasmo alle stelle nella tifoseria aquilotta per la lezione di calcio impartita dallo Spezia alla Carrarese. Derby visto in tv, poi la accoglienza trionfale alla squadra al suo ritorno a Follo. E’ al settimo cielo Luca Vergassola: "Grande gioia per la vittoria, anche se c’è un po’ di delusione per non aver potuto partecipare al derby. Impedire l’accesso ai tifosi dovrebbe essere una misura preventiva, estrema, motivata da ragioni evidenti, in questo caso non mi pare sia andata così. In seconda analisi deve esserci reciprocità (vedremo i doriani al ‘Picco’?), altrimenti siamo davanti a un’ingiustizia. Lo Spezia ha dominato la Carrarese in maniera nettissima, mettendo in evidenza un divario ancora più netto rispetto all’andata. Il calcio non è, fortunatamente, fatto di dichiarazioni sui social e di provvedimenti iniqui, tanto meno di tifosi improvvisati comparsi solo pochi mesi fa. È il campo a parlare". Il pensiero va all’arrivo della capolista Sassuolo. " Venerdì sera ci aspetta un grande match, saremo presenti come sempre a sostenere i colori che amiamo. Il campionato è lungo, la squadra è compatta e organizzata ed è sostenuta da una grandissima tifoseria". Moreno Antognetti ha guardato il derby in tv nella sua Sarzana: "Qualche derby a Carrara l’ho visto, è stato un peccato non poter assistere a quello di quest’anno. E credo lo sia stato anche per i tifosi della Carrarese. Il risultato è stato frutto di una grande prestazione delle Aquile, con un Pio Esposito in grande spolvero. È un poker strameritato contro una Carrarese che non ha retto l’emotività del derby. Ora testa al Sassuolo in una partita che ci potrà dare grandi soddisfazioni. Credo nella promozione diretta". Felicità nelle parole di Paolo Sommovigo: "Ho visto la partita in tv con mio fratello e mio cugino, ai gol abbiamo esultato come allo stadio. Un dispiacere non aver potuto godere, in prima persona, questa grande vittoria. Lo Spezia ha giocato una partita eccezionale, dominando dall’inizio alla fine. Pio è spettacolare, nuovo capocannoniere della Serie B senza rigori. Ora speriamo in un’analoga prestazione con la capolista, tutti al Picco venerdì sera". Fabrizio Pinotti contento... a metà: "Gioia mista ad amarezza perché non poter essere allo stadio dei Marmi: è stata una sconfitta per lo sport. Lo Spezia ha dimostrato di non essere in crisi, ha dato l’ennesima prova di forza schiacciante, annichilendo la Carrarese. Ora tutti al Picco contro il Sassuolo". Fabio Bernardini