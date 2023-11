IL DOPO PARTITA. Alvini è soddisfatto: "Crescita continua potevano vincere»

Finale amaro, ma Spezia fino all’ultimo in partita.

"Dispiace, per quello che abbiamo messo in campo – risponde mister Massimiliano Alvini (nella foto) – idee e personalità. Potevamo vincere, volevamo vincere, ma la crescita è continua, da parecchio tempo a questa parte stiamo facendo bene. Alla fine il Sassuolo ha messo tutti i top e poteva vincere. Ma anche noi abbiamo avuto tante occasioni e siamo andati vicino al gol tante volte".

Un undici inedito, ma chi gioca tiene la squadra compatta.

"Buon inizio, ottimo precampionato, poi qualcosa si è inceppato. In qualche gara si poteva fare di più. Ora mi sono arrabbiato dopo questi 120 minuti perché fra tre giorni abbiamo un’altra partita ancora piu importante. La Cremonese ha due giorni in più di riposo. Cosi non va bene. Ma ci prepareremo e andremo a giocarcela".

Il prossimo step che lo Spezia deve mettere in campo?

"Questa mentalità per potersi migliorare. Ogni giorno in allenamento deve essere cosi. Oggi abbiamo finito la gara con tanti ragazzi dai 17 al 21 anni, e con questi si potrà costruire un grande futuro, ci vuole tempo e pazienza".

Moutinho titolare dopo tanto tempo. Tanti giovani contro una squadra di Serie A e hanno tenuto testa...

"Si tanti ragazzi che hanno dato tutto. Siamo soddisfatti, peccato, ma siamo contenti della prestazione. La strada è quella giusta".

Marco Zanotti