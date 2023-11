Il Magra Azzurri si aggiudica il derby e sogna. Giannarelli e Ortelli domano una buona Tarros

MAGRA AZZURRI

2

TARROS SARZANESE

0

Magra Azzurri: Cozzolino, Lazri (87’ Lertola), Mameli, Ortelli, Barabino (65’ Leonardi), Benabbi, Petriccioli, Giannarelli (60’ Salamina), Giannini (65’ Pellegri), Ballani (81’ Capetta), Rizzari. All. Putti.

Tarros Sarzanese: Blandi, Tonazzini, Cristiani, Musetti, Casciari, Neri (46’ Caleo), Barattini, Fabiani (81’ Mazzi), Fagandini (54’ Valesi), Tivegna (60’ Negri), Tedoldi (46’ Di Martino). All. Calise.

Arbitro: Tanzella della Spezia

Marcatori: 8’ Giannarelli, 84’ Ortelli (rigore)

Santo Stefano – Un Magra Azzurri che inizia a intravedere la parte alta classifica. I biancazzurri allungano la serie positiva superando nel derby del Camaiora la Tarros Sarzanese con il risultato di 2 a 0 arrivando così a ridosso della zona che conta del campionato di Promozione. Una rete per tempo ha consentito ai santostefanesi di proseguire l’ottimo momento, mentre i rossoneri non riescono a dare continuità. Eppure la prima occasione della partita è stata proprio per la Tarros Sarzanese al 3’ ma Tivegna arrivato in buonissima posizione ha calciato alto. Dallo scampato pericolo il Magra Azzurri si è prontamente risvegliato e all’8’ ha infilato la rete del vantaggio con il perfetto colpo di testa di Giannarelli. I sarzanesi hanno comunque avuto le chance per pareggiarla nel primo tempo senza fortuna mentre nella ripresa il ritmo si è spezzettato; a chiudere la contesa è stato un grande ex. All’84’ è arrivato il calcio di rigore per fallo su Giannini che Ortelli, da questa stagione al Magra Azzurri, ha trasformato. Per il Magra Azzurri una stagione che prende decisamente un volo differente, mentre la Tarros Sarzanese deve alzare il ritmo per tenere sempre lontana la zona calda della classifica.