Il mercato. Bertola, idea Juventus. A Torino per 2 milioni

Nicolò Bertola alla Juventus: si può fare. Nelle scorse ore, c’è stato un pour parler tra i dirigenti bianconeri e il direttore sportivo Stefano Melissano per il passaggio del forte difensore di Carrara alla società bianconera. Un affare ancora molto complesso perché stiamo parlando di un giocatore in scadenza di contratto a giugno che non ha accettato il rinnovo propostogli dal sodalizio di via Melara ed è, come tale, libero di accasarsi con qualsiasi club, a zero euro per lo Spezia, dal prossimo mese (il Bologna si è già fatto avanti). Una speranza, però, di poter racimolare qualcosa subito dalla cessione del giocatore esiste grazie alla perseveranza del ds aquilotto che ha aperto una breccia proprio con la Juve. Si tratterebbe di una cessione a titolo definitivo, si dice per un paio di milioni di euro, con Bertola che verrebbe lasciato a giocare in riva al Golfo fino a giugno e con la Juventus che potrebbe instaurare un canale preferenziale, con lo Spezia, per alcuni talenti del settore giovanile. Particolare curioso, Bertola esordì in Serie A, con lo Spezia, proprio con Thiago Motta, ora alla Juve, nel match salvezza di Udine.

Fabio Bernardini