Il mercato. Stretta finale per Nagy

In casa Spezia, dopo la vittoria nel derby, tiene banco il caso-Verde. Per i dirigenti aquilotti, l’attaccante partenopeo, dopo la doppietta al Pisa, resta un elemento importante su cui fare perno, ma il bomber napoletano è intenzionato a cambiare aria, destinazione Palermo dove già oggi erano programmate le visite mediche. Un’operazione che, sulle prime, avrebbe previsto il prestito del giocatore al club rosanero per 100mila euro e un diritto di riscatto a 900mila euro, con contratto triennale all’atleta partenopeo. La splendida performance di Verde contro i toscani, unitamente al suo impiego in un 3-4-3 che D’Angelo potrebbe usare in futuro proprio per dare spazio al suo estro, hanno accresciuto nel club bianco la convinzione di mantenere il giocatore in organico. Al momento la situazione è in stand-by, lo Spezia forte di un contratto con l’ex Roma fino a giugno 2025 non ha intenzione di cederlo, se ne riparlerà oggi.

Nel frattempo Macia e Melissano stanno lavorando per portare in riva al Golfo altri tre giocatori per accrescere il livello tecnico e di esperienza della squadra. Il primo della lista è il centrocampista ungherese Ádám Nagy, classe 1995, del Pisa, non convocato da Aquilani nel derby. Undici le apparizioni dell’ex giocatore del Bologna con i nerazzurri nell’attuale campionato: un atleta molto duttile che sa giocare in un centrocampo a due o a tre, un mediano di vecchia maniera che ben si sposa nel progetto tattico di mister D’Angelo, che lo conosce bene per averlo allenato proprio a Pisa. Oggi l’affondo decisivo con i dirigenti toscani. Arriverà poi un attaccante rodato di Serie B e probabilmente un centrale che non sarà Leverbe, dando per scontata l’uscita di Muhl. Un mercato che dovrà tenere conto anche dell’infortunio di Kouda che si teme, purtroppo, non sia di poco conto.

Fabio Bernardini