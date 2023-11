Il nuovo allenatore per i pochi rischi corsi nel secondo tempo era convinto che il pari potesse arrivare: "Decisivo un episodio». D’Angelo: "Mi è piaciuto l’atteggiamento»

Sfortunata la prima di mister D’Angelo, non poteva in dieci giorni cambiare i connotati di una squadra malata, che guarita non è. Ancora una volta troppo nervosismo dopo il raddoppio doriano. Insomma i problemi per il nuovo mister ci sono, anche se fino al raddoppio della Samp lo Spezia è sempre stato in partita e ha disputato comunque un gran primo tempo.

Mister un giudizio sulla prova.

"La squadra mi è piaciuta, abbiamo disputato una grande prova contro una squadra molto forte, nel primo tempo abbiamo avuto anche due occasioni dopo il pareggio, con Amian e Kouda per andare in vantaggio, Abbiamo concesso qualcosa nel primo tempo, ma anche dopo il vantaggio della Sampdoria abbiamo reagito e pareggiato. Nella ripresa non abbiamo quasi mai rischiato e con le squadre stanche pensavamo che il pari arrivasse. Decisivo un episodio".

Non crede che Antonucci e Verde debbano dare di più?

"Hanno disputato un’ottima partita, dobbiamo noi cercarli di più ma sono contento della loro prestazione come di tutta la squadra. Dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme per migliorare. Ma la strada è giusta".

L’attende un compito difficile, ma cosa le è piaciuto di più?

"L’atteggiamento. Siamo sempre stati presenti, lottato in ogni zona del campo. Con questo spirito i risultati arriveranno. Se ti impegni e lotti con l’atteggiamento giusto, come stasera i risultati non possono non arrivare. Andiamo avanti con fiducia" Marco Zanotti