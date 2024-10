Il prossimo avversario. Iervolino si rivede dopo 7 mesi: "Tutti uniti per la Salernitana»

"Il passato è passato: tutti abbiamo sbagliato qualcosa e tutti insieme possiamo riprenderci quel che abbiamo perso, non solo necessariamente una categoria ma armonia, affetto, simbiosi tra società, squadra e supporter che soltanto Salerno sa trasformare in magia. Il resto verrà da sé". Danilo Iervolino, proprietario della Salernitana, l’altra mattina ha incontrato la squadra granata al centro sportivo Mary Rosy. L’imprenditore (che ad inizio stagione ha rassegnato le dimissioni da presidente anche per le frizioni avute con la piazza) è tornato dopo 7 mesi nel quartier generale granata dove ha avuto anche un breve confronto con una delegazione di tifosi per provare ad appianare le incomprensioni. Con lui c’era il managment societario al gran completo: dal presidente Roberto Busso al vice Gianni Petrucci, all’ad Maurizio Milan. "Tornare a Salerno dopo qualche mese mi ha dato una scarica di adrenalina non indifferente", ha ammesso Iervolino . "La Salernitana è speciale per me e penso di averlo dimostrato negli ormai quasi tre anni di proprietà. Pur avendo rassegnato le dimissioni, resto sempre il proprietario e non lesino impegno, investimenti, sforzi di ogni genere assieme a tutta la dirigenza per assicurare ai calciatori, staff e quindi ai tifosi una Salernitana in grado di dare tante soddisfazioni. Ho voluto attendere qualche settimana prima di ripresentarmi con accanto un management di primo livello, per dare ancora una volta segnale di unità e interesse a portare avanti i nostri progetti". Iervolino ha assistito ad una parte della seduta di allenamento, prima di incontrare i calciatori in sala riunioni. "Ho visto grandissima determinazione negli occhi del direttore, del mister e dei calciatori", ha aggiunto. Il ritorno di Iervolino "ha un significato molto importante, non ha mai staccato la spina dal club, dalla Salernitana, dagli intenti sia sportivi che societari" ha sottolineato l’ad granata Maurizio Milan, ieri a margine di un evento all’Universita’ di Salerno.