Un sogno ad occhi aperti. "Spezia, facci esultare. Possiamo tornare in A»

"È uno Spezia da sogno che può competere per la Serie A diretta". Carichi di entusiasmo, i tifosi aquilotti puntano in alto, rinfrancati anche dalle recenti dichiarazioni del ds Stefano Melissano: "La conferma della rosa a gennaio consentirà di alimentare le ambizioni". Ottimismo nelle parole di Biagio Maggiani: "Quest’anno lo Spezia ha una rosa di qualità e può puntare ai vertici, ben oltre una semplice salvezza. Se resterà la struttura di base, come ha detto il ds Melissano, gli Aquilotti potranno aspirare a qualsiasi risultato, a partire dalla promozione diretta. Se poi arrivasse la chicca di un rinforzo si chiuderebbe il cerchio. L’entusiasmo è a mille, siamo tutti contenti dell’intensità che la squadra mette sempre in campo e del suo allenatore che è un valore aggiunto. In questa fase sarebbe opportuno che i Platek investissero piuttosto che pensare a cedere, la Serie A darebbe benefici economici anche a loro". Elogi al tecnico da parte di Andrea Borromeo: "Gran parte del percorso eccezionale dello Spezia è da attribuire a mister D’Angelo perché è riuscito a creare un’alchimia tra le varie componenti che erano anni che non si vedeva. Il suo modo di intendere il calcio, fatto di agonismo, di arrivare sempre primo sugli avversari, ha entusiasmato noi tifosi, lo Spezia è una squadra dalla qualità e dalla mentalità tipiche della Serie B. Credo che l’obiettivo sia ormai spostato verso qualcosa in più della salvezza, chiaramente sarà importante il mercato di gennaio, anche se le parole di Melissano sono confortanti. Godiamoci il momento importante per tutta la comunità". Su di giri Arnaldo Pellegri: "Le parole del dal ds circa “l’intoccabilità“ della rosa a gennaio sono un’ottima notizia, tali da alimentare le speranze di grandezza dello Spezia. Noi tifosi vorremmo vedere di nuovo le Aquile in Serie A, il terzo posto attuale può dare speranze in tal senso. D’Angelo ha fatto fare un salto di qualità, lo Spezia è una squadra moderna che applica un calcio totale, tutti si sacrificano per la causa comune. Poi c’è un entusiasmo incredibile da parte di tutti gli spezzini, lo Spezia è una squadra amatissima, nel mio negozio ho in bella esposizione un’aquila, una maglia e il gagliardetto". Gli fa eco Davide Buffoni: "È sotto gli occhi di tutti il campionato strepitoso che sta facendo lo Spezia, guidato da un grandissimo allenatore. Con l’arrivo di D’Angelo le Aquile hanno iniziato a volare, innestando una marcia da promozione. Questa squadra potrà giocarsi la promozione diretta fino all’ultimo. Sono contentissimo per Sebastiano Esposito che dimostrando tutto il suo valore. Speriamo ci sia stabilità societaria e che i Platek tornino a investire dando continuità riportando lo Spezia dove lo hanno trovato".

Chiude la carrellata di commenti fra tifosi Luciano Natale: "Lo Spezia sta volando, il gruppo è unito e affiatato, mi ricorda quello che dopo 55 anni riportò i colori bianchi in Serie B nel 2006. È una squadra completa, non ci sono né titolari, né riserve, guidata da un grande allenatore come D’Angelo che ha saputo fare scelte coraggiose, scegliendo giocatori con voglia di arrivare. Mi ha fatto piacere leggere sul vostro quotidiano le rassicurazioni di Melissano riguardo la conferma in toto della rosa, è un presupposto per poter ambire al vertice della classifica. Sarebbe importante che i Platek, ora che si è presa la strada giusta, tornassero a investire per riportare lo Spezia in Serie A".

Fabio Bernardini