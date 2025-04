Spezia fermato dal Mantova: il Sassuolo festeggia la promozione in Serie A

Uno Spezia "pro Pisa" e soprattutto "pro Sassuolo", secondo la stampa nazionale, quello che (ridotto in 10) a Mantova si lascia sfuggire una vittoria che sembrava in tasca. La Gazzetta dello Sport sviluppa tutto il servizio sul fatto che il contesto ha arriso al Sassuolo. "Il Mantova regala una promozione in A anticipata dopo una partita combattuta ed un finale non adatto ai deboli di cuore, strappando un meritato pareggio contro i liguri inizialmente superiori, ma poi costretti a barricarsi. Complice l’uomo in meno lo Spezia fatica a riproporre il proprio gioco". Sintetico il Corriere dello Sport. "Il pirotecnico 2-2 finale è figlio di una gara dai due volti, con gli ospiti padroni del campo fino all’espulsione di Bertola nella ripresa, che ha dato coraggio alla formazione di Possanzini, brava a crederci fino alla fine".

Per Tuttosport "tante emozioni al ’Martelli’ tra Mantova e Spezia, il risultato finale recita 2-2, i liguri frenano e a festeggiare è anche il Sassuolo. Nel primo tempo è lo Spezia a far male, successivamente l’espulsione di Bertola cambia l’inerzia del match". Passando ai giornali politici, sulla Repubblica si legge di "una partita divisa in due, quasi come la stagione dello Spezia, che resta comunque molto positiva e superiore alle attese di molti. Finisce 2-2 a Mantova ed esulta il Sassuolo, che raggiunge aritmeticamente la Serie A con cinque gare di anticipo. Sorride però anche il Pisa" (del direttore di gara si scrive che "spelle con severità Bertola"). Pagelle. Dalla Gazzetta 7 soltanto a Salvatore Esposito, come a Gori e Aurelio sul Corriere, che però al centrocampista campano assegna addirittura un 7,5 come anche il Corriere.

Andrea Catalani