Il prossimo avversario. Modena carico a mille. E attenti al tiro di Gerli

Il Modena attende domenica lo Spezia sulle ali dell’entusiasmo per il pareggio (2-2) conquistato sul campo del Venezia terzo in classifica. "Giocavamo contro una squadra molto forte, dove l’anno scorso il Modena non aveva fatto una bella figura – le parole dell’allenatore dei canarini Paolo Bianco – stavolta invece la sua figura l’ha fatta". La squadra, come sottolineato dagli addetti ai lavori, si è messa a giocare dopo aver subito il gol dei lagunari. "Nel primo tempo siamo stati timidi – prosegue Bianco – un pizzico intimoriti dall’avversario, io avrei voluto un atteggiamento un po’ più garibaldino e coraggioso. Ma a volte hai di fronte un avversario forte e sei quasi costretto a fare un primo tempo così. Dopo l’episodio del rigore dell’1-0 nel finale del primo tempo abbiamo avuto un’ottima reazione facendo una ripresa di livello altissimo".

Soddisfazione anche nelle parole di Fabio Gerli, autore del gol del provvisorio 1-1. "Nel primo tempo avevo Pierini in pressing su di me in ogni frangente, poi loro hanno disputato un primo tempo di grandissima intensità e gli va dato merito. Noi siamo stati bravi a reagire alla grande e abbiamo portato a casa un ottimo pareggio. Il gol? L’ho trovato con un tiro da fuori area, delle mie reti precedenti nessuna era venuta da lontano. Sono felice di questa cosa. Ho visto che verso di me non usciva nessuno e non c’erano giocate libere per imbucare il pallone e allora ho tirato".