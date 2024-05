Il prossimo impegno in Calabria, almeno 150 tifosi al seguito. D’Angelo prepara lo squadra anti-Cosenza. Hristov in dubbio, pronti Bertola o Tanco

"Sono felice che la gente apprezzi il nostro lavoro, la spinta del ‘Picco’ è stata determinante per la vittoria contro il Palermo, ma mancano ancora due gare per conseguire il nostro obiettivo". Mister Luca D’Angelo è già con la testa al match fondamentale di Cosenza che, in caso di vittoria aquilotta e contemporaneo pareggio della Ternana, regalerebbe la salvezza ai bianchi: ma a conti fatti sarebbe sufficiente anche un pareggio in caso di sconfitta degli umbri, se Ascoli e Bari non dovessero vincere le rispettive partite. Per ammissione dello stesso tecnico aquilotto, ci sarà un po’ di turn over perché si tratterà della terza partita nel giro di una settimana e alcuni giocatori hanno fisiologico bisogno di rifiatare dopo aver speso tantissimo contro il Brescia e il Palermo. Due le opzioni tattiche al vaglio di D’Angelo: il 3-5-2 e il 3-4-2-1. In entrambi i casi in difesa, davanti a Zoet, sono certe le conferme di Mateju e Nikolaou, mentre permangono dubbi su Hristov che stoicamente è sceso in campo contro il Palermo pur in presenza di un affaticamento e che proprio nel finale di partita ha accusato una botta da un avversario. Al suo posto potrebbero giocare Bertola o Tanco, anche se il difensore bulgaro, ormai un beniamino assoluto dei tifosi bianchi (in caso di salvezza la rinascita dovrà ripartire proprio da lui) farà di tutto per scendere in campo.

A centrocampo, in caso di 3-5-2, a fianco di Nagy e Salvatore Esposito, è quasi certo l’arruolamento di Bandinelli, con Elia e Vignali sugli esterni e Kouda spostato sulla trequarti a ridosso di Falcinelli o Pio Esposito. Destinati alla panchina bomber Di Serio e Verde, pronti a subentrare a gara in corso. Nell’ipotesi del 3-4-2-1, Nagy potrebbe rifiatare per fare posto a Bandinelli, con Jagiello e Kouda (non al meglio per un affaticamento muscolare) a ridosso dell’unica punta Falcinelli. Sicuri assenti Crespi, Muhl e Cassata.

In casa Cosenza l’entusiasmo per la salvezza ottenuta con due giornate di anticipo, grazie a tre vittorie di fila, è palpabile. Il club calabrese ha addirittura abbassato i prezzi dei biglietti per richiamare i tifosi allo stadio. Mister Viali, che ha come vice l’indimenticato ex aquilotto Max Guidetti, non si è nascosto parlando di un match da affrontare "con sana follia", tenendo presente che i 45 punti dei rossoblù autorizzano a qualche speranza di playoff. Nella fila dei cosentini ci sarà l’attaccante Antonucci, pagato dallo Spezia 1,6 milioni la scorsa estate al Cittadella, dirottato in Calabria in prestito dove sta giocando nel ruolo di mezzala. Mancherà Calò squalificato. Al seguito dei bianchi almeno 150 tifosi.

Fabio Bernardini