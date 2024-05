IL PUNTO. Altalena di emozioni. L’Ascoli scivola in C. Playout Bari-Ternana

Battere un Venezia così, con tutte le motivazioni che aveva fino alla mezzora della ripresa – fino a quando Verdi ha pareggiato sul Lago di Como – è roba da alte classifiche. Quelle che lo Spezia avrebbe meritato, in fine dei conti, se avesse avuto dall’inizio un centravanti vero come Di Serio, se la sfortuna (e qualche arbitro) avessero in alcuni casi inficiato sui match e se qualcuno avesse spiegato ai giocatori come piazzarsi sulle palle inattive, in particolare sui corner.

In effetti guardando la classifica molto condensata e i valori delle formazioni che precedono quella allenata da Alvini prima e D’Angelo dopo, un pensierino su playoff ci può pure stare. Ma l’esplosione di gioia e l’invasione di campo dei tifosi, vedere i giocatori stremati a terra e poi esultare come dopo aver vinto la Champions, fa comprendere quanta paura ormai ci fosse nel corpo e nella mente di tutto l’ambiente.

Regular season finita ieri sera: il Como festeggia all’ultima giornata la promozione diretta in serie A, raggiungendo il Parma. Il Venezia farà i playoff con Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia, che hanno chiuso in questo ordine. In coda, già retrocesse Lecco e FeralpiSalò, l’ultima giornata ha condannato l’Ascoli, nonostante la vittoria sul Pisa. Ternana e Bari si giocheranno i playout per decidere l’ultima delle quattro squadre destinate a lasciare la serie B.

Marco Magi