Il punto sul campionato. Brutte notizie dagli altri campi. La zona a rischio è a soli 2 punti

La 33ª giornata di serie B si chiude male per lo Spezia non tanto per la sconfitta di Parma, ma per i risultati maturati sugli altri campi. La Ternana si riprende quel che il destino le aveva tolto proprio contro gli Aquilotti e li scavalca acciuffando una vittoria importantissima a Cremona con Distefano al 97’. Grigiorossi fuori dalla lotta per il secondo posto, ormai ristretta a Como e Venezia, ma soprattutto rossoverdi che oggi sarebbero sestultimi e salvi. Lo Spezia, mai uscito dalle ultime cinque durante tutto il campionato, deve guardarsi anche dalla retrocessione diretta, che dista solo due punti dopo il pari dell’Ascoli a Cittadella, con qualche rimpianto per la traversa di Masini e il palo di Vaisanen. I marchigiani hanno la ’partita della vita’ sabato alle 14 in casa contro un Modena in caduta libera, preso a pallonate dal Catanzaro. La società ha chiamato Bisoli, vedremo se riuscirà nell’ennesima impresa salvando i gialloblù, che hanno ancora un residuo margine. Lo Spezia giocherà contro la Samp alle 16.15 sapendo in anticipo i risultati di tutte le concorrenti dirette: venerdì sera ci sarà Reggiana-Cosenza, con i granata che si sono complicati la vita perdendo a Lecco e i calabresi che in rimonta hanno strappato un punto importante contro il Palermo, appaiando la Ternana a quota 36. Ricordiamo che alla penultima lo Spezia dovrà recarsi nel catino infuocato del San Vito, segnaliamo inoltre il 14° gol di Tutino, su rigore: l’importanza di avere (o non avere) un bomber. La Reggiana non dovrà scherzare con il fuoco, ma può ancora giocare per un pareggio. Oltre all’importantissima Ascoli-Modena, sabato alle 14 ci sarà anche Brescia-Ternana, con le Rondinelle che dopo lo stop di Venezia devono riprendere la corsa verso i play-off e che potrebbero indirettamente aiutare lo Spezia, anche se poi nel turno successivo saranno i bianchi ad andare al Rigamonti.

Non meno importante sarà Bari-Pisa, altro match dagli obiettivi opposti: i nerazzurri si sono riaffacciati sulla zona playoff battendo la Feralpi Salò. Il Bari ko a Como è quartultimo e ieri ha cambiato allenatore: esonerato Iachini, al suo posto promosso dalla Primavera Federico Giampaolo, ex giocatore aquilotto nel 90-91. Da tutti questi risultati dipenderà molto anche dell’atteggiamento di Spezia e Sampdoria alle 16.15, con i genovesi che devono stare attenti a non vedere compromessa la posizione playoff dopo la sconfitta col Sudtirol, che a sua volta può coltivare qualche ambizione dovendo ospitare un Cittadella ormai tranquillo. Una congiunzione astrale per nulla favorevole che rende obbligatorio fare tre punti contro i blucerchiati.

Mirco Giorgi