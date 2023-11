Il tecnico però ha fiducia: "Questa squadra non è mediocre, mercoledì abbiamo la possibilità di rialzarci e riscattarci». Alvini: "Hanno avuto più voglia di vincere»

Debacle incredibile dello Spezia a Cremona, dopo le buone prove delle ultime settimane tre passi indietro, Come atteggiamento, come gioco, come nervosismo. I ritorno di Alvini a Cremona è stato amarissimo. Eppure tutti erano convinti che il colpaccio si potesse fare. Ora la classifica si è fatta pericolosa e una scossa da qualche parte deve arrivare. Un risultato pesantissimo che poteva essere un cappotto se Dragoswki non ci avesse messo una pezza.

Mister prestazione da dimenticare. Errori dei singoli e predisposizione.

"Sconfitta figlia di una partita nostra sbagliata. Non credo dipenda dall’atteggiamento. Abbiamo subìto il primo gol da una giocata singola, il secondo da un fallo laterale, il terzo su calcio d’angolo. Non sta nell’atteggiamento, ma nella cattiveria nelle occasioni. Anche noi le abbiamo avute ma non avevamo la giusta cattiveria".

Ma è una cosa grave dopo tre mesi.

"Venivamo da un periodo buono e non pensavo a una prova cosi al di là della forza della Cremonese".

Lei ci mette la faccia, ma potrebbe finire come i suoi predecessori, senza che i responsabili ds e ds si presentino è un film già visto. Muhl è stato un errore di valutazione?

"Ci prendiamo tutte le colpe noi per quello chè è successo. Il turn over era obbligato avendo giocato giovedì. Ho fatto le scelte migliori che potevo fare. Abbiamo perso nei duelli perchè abbiamo meno cattiveria degli altri nella predisposizione a voler vincere la partita. Vittoria meritata, ma la nostra prestazione è stata sbagliata. Oggi abbiamo fallito la partita, non mi nascondo e ho detto questo. Colpa nostra".

La chiave della partita, errori davanti e dietro e ora tre partite in cui bisogna fare punti.

"Questa squadra non è mediocre, mercoledì abbiamo la possibilità di rialzarci e riscattarci. E lo faremo".

Mister pensa di avere ancora la squadra in mano?

"Ci credo perchè non ho segnali diversi, venivamo da giornate in cui abbiamo fatto bene, io credo che si possa fare un buon campionato e di poter incidere parecchio in questa squadra". Come se la spiega questa sconfitta diversa da quelle del Como e Reggiana.

"Rispetto alle altre due sconfitte dove non siamo stati squadra, oggi la Cremonese ha messo piu voglia di vincere piu di noi. Noi abbiamo fatto una partita senza essere squadra nel cercare il risultato"

Marco Zanotti