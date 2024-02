Il tema tattico. Squadra che vince non si cambia. Confermato l’undici col Cittadella

D’Angelo medita la formazione da opporre al Modena con qualche scelta in più e un dubbio. Forse sbaglieremo, ma almeno inizialmente il tecnico non pensiamo si discosti molto dall’undici visto con il Cittadella, quanto meno tatticamente. L’assetto offensivo, con Verde e Jagiello all’ala e due punte come Falcinelli, atteso ex di turno, e Di Serio non crediamo sarà toccato. E’ arrivato il momento di farsi vedere per quello che si è, nelle potenzialità che questa squadra può esprimere, contro un’avversaria che cercherà di fare la partita e che quindi giocoforza concederà degli spazi per il contropiede. Probabilmente l’undici iniziale non sarà identico: con Gelashvili recuperato e Hristov arruolabile in panchina, Muhl potrebbe lasciare spazio al georgiano. Il dubbio riguarda il terzino sinistro: inserire Elia dall’inizio (costituendo con Mateju una coppia di laterali pronti a spingere in avanti) o fare una scelta più conservativa lasciando Cassata e inserendo l’ex palermitano a gara in corso? Finalmente ci sono ora cambi degni di questo nome, se pensiamo al lusso di far subentrare uno come Bandinelli a centrocampo, che quasi ovunque sarebbe titolare. L’abbondanza consente molte variabili in corso d’opera, rassicura il fatto che il tecnico abbia già dimostrato ampiamente la sua capacità di saper leggere le partite, al punto di mutare più volte veste tattica nel singolo match. Per contro il Modena, che si affida a un tecnico della nouvelle vague come Paolo Bianco (squalificato, al suo posto il vice Filippo Pensalfini) non dovrebbero discostarsi molto dal 3-5-2, con la necessità di sostituire in mezzo lo squalificato Battistella, un 2001 che si sta mettendo in luce. A Venezia era subentrato Magnino, ma potrebbe esserci spazio anche per Duca o Tremolada, il che sbilancerebbe la squadra con un trequartista e due punte, con Corrado e il giovanissimo Abiuso che potrebbero essere confermati.

Mirco Giorgi