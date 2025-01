Il trionfo nel derby scatena anche l’ironia. Messaggi goliardici ai ’cugini’ sui social

"Aquile volate in alto, sulle ali dell’entusiasmo!". La lezione di calcio impartita dallo Spezia alla Carrarese nel derby allo Stadio dei Marmi, ha ulteriormente galvanizzato il popolo spezzino, pronto a riempire il ‘Picco’, venerdì sera, per il big match contro la capolista Sassuolo. Attesi sugli spalti oltre novemila tifosi, tra i quali molti giovani delle scuole elementari e medie provinciali invitati dallo Spezia Calcio. Ieri è partita la prevendita sul circuito Vivaticket, online e nei punti vendita dedicati (nessuna limitazione), prevedibile l’ennesimo sold out della curva Ferrovia. Il clima, in ogni angolo della provincia, è surriscaldato da un entusiasmo palpabile e contagioso che ha coinvolto anche gli Aquilotti e mister D’Angelo, accolti da trionfatori, domenica sera, a Follo. Tra i più festeggiati Pio Esposito, che si è mescolato ai supporter ad intonare cori pro-Spezia. Un vero beniamino, il neo capocannoniere del torneo di Serie B con 11 gol (entra in diffida, al pari di Bandinelli, Nagy, Bertola) che, al pari degli altri giocatori, deve molto al pubblico aquilotto, visto il sostegno tributato anche nelle difficoltà, come accaduto al termine del match contro la Juve Stabia.

"La nostra gente ci ha applaudito in quell’occasione come se avessimo vinto – ha sottolineato mister D’Angelo : noi abbiamo dimostrato di essere entrati nello spirito di questa maglia". Un’affinità elettiva vincente quella tra il popolo aquilotto e i protagonisti in maglia bianca, rafforzata all’ennesima potenza dalla straordinaria vittoria nel derby. Un successo che resterà storico per l’ampiezza del risultato, tale da scatenare la tradizionale ironia spezzina, sintetizzata nella vignetta che riproduce otto pere, con il chiaro riferimento agli altretanti gol rifilati dai bianchi ai gialloazzurri nei due match disputati. Messaggi scherzosi e goliardici, non offensivi, rituali nei derby, in parte ben incassati dai supporter carraresi che, tranne rare eccezioni (tipo le invettive a Bertola & C. da parte di un paio di pseudo-tifosi in tribuna), hanno accettato con sportività il verdetto del campo.

Ieri pomeriggio gli Aquilotti si sono ritrovati a Follo visto l’impegno di venerdì contro il Sassuolo. Preoccupano le condizioni di Nagy, ieri alle prese con esami diagnostici per determinare l’entità della distorsione alla caviglia, difficile ipotizzare il suo impiego contro gli emiliani. Anche Soleri deve fare dei controlli per verificare il livello dell’infiammazione al tendine. Buone notizie, invece, per Gori, che già oggi tornerà ad allenarsi in gruppo e Bertola, che dovrebbe tornare tra i convocati venerdì sera. Saranno a disposizione Wisniewski, Cassata e Di Serio dopo la squalifica. Da segnalare, infine, il riconoscimento attribuito a Elia dalla Lega Serie B, come miglior giocatore della 22ª giornata.