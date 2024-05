In gradinata. Striscione nel ricordo di Marco Gonnelli

C’era uno striscione con la scritta "Ciao Marco" (nella foto) nel settore distinti del ’Picco’ in occasione della parrtita dello Spezia contro il Palermo. E’ stato dedicato a Marco Gonnelli, appassionato tifoso delle Aquile che aveva l’abbonamento proprio in gradinata, mancato all’improvviso di recente a 60 anni. Tra i promotori dell’iniziativa l’avvocato Maurizio Sergi, grande amico di Marco con il quale condivideva la passione per lo Spezia. Chissà, magari da lassù anche lui ha dato una mano per la vittoria delle aquile che avvicina alla salvezza.