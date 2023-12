"Inibizione dell'AD Gazzoli dello Spezia per irregolarità Figc"

L’amministratore delegato dello Spezia Andrea Gazzoli è stato inibito dalla Figc a rappresentare il club bianco nelle riunioni federali e a firmare le operazioni di mercato per un mese a partire da oggi. Lo stesso è stato sanzionato con 10500 euro di multa. Il tutto a seguito della posizione, ritenuta irregolare dalla Figc, di due tesserati della Spal quando lo stesso era direttore generale nel club estense, anche se non direttamente coinvolto, ma ritenuto parte in causa in quanto firmatario di tutti i contratti. Per quanto riguarda le dinamiche interne al club bianco per i prossimi trenta giorni non cambierà nulla, con l’ad Peri che potrà firmare come sempre i contratti corporate e il presidente Philip Platek i contratti sportivi.

F.B.