La favola di Masini dall’Arci Pianazze al primo gol in A

Dai primi calci nell’Arci Pianazze al primo gol in serie A, passando per la...corsa campestre e un grave infortunio che sembrava chiudere anzitempo una brillante carriera. C’è un po’ di Spezia nello score dei marcatori di Roma-Genoa giocata l’altra sera all’Olimpico: il gol del rossoblù (ko 3-1) porta la firma del 23enne spezzino Patrizio Masini (nella foto) schierato per la prima volta dai titolare con i grifoni. Masini, tifosissimo delle Aquile e ottimo atleta di campestre da ragazzo, ha calcisticamente ha mosso i primi passi nell’Arci Pianazze, dove è stato addocchiato dal Genoa che gli ha fatto fare tutta la trafila nel suo settore giovanile. Con i rossoblù ha giocato una finale del torneo di Viareggio al ‘Picco’ con il Bologna, con parenti e amici a tifare per lui. Ha poi giocato con Sambenedettese, Lecco, Novara e l’anno scorso ad Ascoli, squadra con cui affrontato lo Spezia. Quest’anno poi il ritorno al Genoa e, l’altra sera, il primo gol in serie A, a chiudere il cerchio dopo la grande paura per l’infortunio capitatogli ai tempi del Novara.