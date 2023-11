La Fezzanese si inceppa, blitz del Pinerolo. Si erode il vantaggio dalla zona play out

Fezzanese

0

Pinerolo

1

FEZZANESE: Angeletti, Guelfi (62’ Del Bello), Gabelli (77’ Cantatore), Terminello, Santeramo, Nicolini, Giampieri (85’ Bracco), Bruccini, Lunghi, Cecchetti (57’ Scarlino), Fiori (68’ Mariotti). A disp. Gaggini, Stradini, Beccarelli, Banti. All. Rolla.

PINEROLO: Gilli, Amansour (64’ Ceschin), Gerevini, Bongani (50’ Andretta), Ciletta, Tonini, Ciliberto, Orlando (50’ De Letteriis), Bellucci, Palladini, Miglietta. A disp. Cavalieri, Cappai, Ozara, De Dominicis, D’Orazio, Pepe. All. Rignanese.

Arbitro: Bruschi di Ferrara (assistenti Reitano di Acireale e Selleri di Bologna).

Marcatore: 73’ Andretta.

Note: espulso al 95’ Del Bello.

SARZANA – Brutta sconfitta interna che complica il cammino della Fezzanese, quella subita nella quindicesima giornata al ‘Miro Luperi’ di Sarzana con il pericolante Pinerolo. La compagine del presidente Arnaldo Stradini vede così diminuire il suo vantaggio sulla zona play-out e deve interrompere la sue serie positiva dopo quattro risultati utili consecutivi. Ragazzi di Cristiano Rolla (ieri privi del capitano e bomber Baudi, Salvalaggio, Selimi e Verona) che incappano in una prestazione sottotono anche se recriminano per due rigori non concessi. Dopo una fase di studio al 25’ la partita si ravviva con Amansour che va via sulla destra e tira ma Angeletti para. Al 29’ bel tiro a girare da posizione defilata di Fiori che Gilli respinge a fatica. Al 34’ gran tiro dalla distanza di Palladini che sibila a lato. Al 36’ contatto in area tra Bongani e Lunghi ma l’arbitro invece di dare il rigore ammonisce Lunghi. Al 45’ corner di Cecchetti, sponda di testa di Fiori per Santeramo che solo sul secondo palo calcia alto. Al 51’ Bellucci dalla distanza impegna Angeletti. Al 58’ Gerevini approfitta di un errore difensivo locale e va via sulla sinistra ma è bravissimo Angeletti a parare. Al 71’ bella palla smarcante di Scarlino per Mariotti che mette in mezzo un’invitante palla che attraversa tutta l’area ospite senza che nessun compagno riesa a deviarla. Due minuti dopo i piemontesi passano in vantaggio con il neoentrato Andretta che, servito da Ciliberto, segna con un preciso destro dal limite. All’83’ Gilli para in due tempi un diagonale di Scarlino. Al 90’ Santeramo mette di testa di poco alto su punizione di Bruccini. Al 95’ la Fezzanese reclama il rigore in quanto un difensore ospite devia con un braccio in area un lancio di Cantatore. L’arbitro non assegna l’evidente rigore ed espelle per proteste Del Bello.

Paolo Gaeta