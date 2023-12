La formazione. Pietra e Candelari prenotano un posto per la sfida col Cittadella

Uno degli obiettivi di mister D’Angelo è il dosaggio delle forze dei suoi uomini in vista dei match ravvicinati con il Cittadella e il Modena. Possibile, dunque, che Kouda, non al meglio, sia risparmiato per il match del ‘Tombolato’, per poi impiegarlo nella successiva gara contro gli emiliani. Non ci sarà Ekdal, infortunato e sempre più sul piede di partenza, mancheranno Reca, Wisniewski e S. Esposito. Verde, come anticipato da La Nazione, ha patito qualche problema fisico, ma sarà sicuramente tra i convocati.

La formazione iniziale potrebbe, dunque, essere la seguente: Zoet; Amian (ribadita ieri dai dirigenti l’incedibilità del giocatore), Hristov, Nikolaou, Elia; Cassata, Bandinelli, Pietra (nella foto), Candelari (o Verde), Antonucci, P. Esposito.

Fabio Bernardini