La nuova formazione femminile dello Spezia Calcio ai nastri di partenza del campionato di Eccellenza. La aquilotte pronte a scendere in campo: "Progetto importante, ci puntiamo molto»

Scende in campo la squadra femminile dello Spezia Calcio, con la presentazione ufficiale del progetto che vedrà le aquilotte impegnate nel campionato di Eccellenza. Presenti al vernissage nella sala stampa del ’Picco’, l’amministratore delegato dello Spezia Andrea Gazzoli, il responsabile del settore giovanile Giuseppe Vecchio e il main sponsor della giovanile l’Immobiliare Massari con la responsabile Alessandra Massari. Andrea Gazzoli riparte dalla bella vittoria nel derby. "Abbiamo visto la grande carica del pubblico, questo patrimonio va coltivato. Quindi abbiamo deciso di ampliare la struttura del settore settore femminile, con un percorso di socialità. Volevamo essere noi come società ad avere un nostro settore femminile, non che ci fosse, ma che fosse nostro". E poi la volta di Giuseppe Vecchio che parte ringraziando "chi ha sempre dato disponibilità a curare questo settore (Padoin e Azzarini) e lo sponsor Massari che ci sostiene. Volevamo dare continuità a questo settore, perché le ragazze non avevano un percorso oltre la Under 17. Volevamo una squadra nostra e quindi da oggi lavoreremo su questo aspetto. La squadra parteciperà all’Eccellenza ligure e il nome Spezia intanto girerà sul territorio". "La nostra agenzia è formata da tutte donne – spiega il main sponsor Alessandra Massari – Ogni giorno sarà una scommessa come nel lavoro. E siamo orgogliosi di aver associato il nostro nome a questo progetto" Quali sono le prospettive del progetto? "La prima cosa è l’appartenenza alla maglia e dare la possibilità di far crescere le ragazze – spiega Giuseppe Vecchio – Farle crescere sportivamente dal punto di vista sportivo. Poi come nel settore giovanile l’importanza di dare un futuro a questo movimento".

La proprietà americana investirà sul femminile, settore trainante negli Usa (con una nazionale più volte campione del mondo)? "In America il calcio è importante – spiega Gazzoli – il presidente è entusiasta di questo progetto. Siamo solo all’inizio di un percorso, crescita, socialità e sviluppo del movimento sono le priorità. In futuro valuteremo gli eventuali investimenti. Vengo da una società (Spal) che aveva investito molto in questo ambito. Ma sono aspetti legati a molti fattori. Quindi questo è solo il primo mattone di un percorso, anche di immagine. Magari nel tempo la squadra potrà giocare una partita al ’Picco’".

Marco Zanotti