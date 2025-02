La nuova proprietà. Francis suona la carica: "Vietato abbattersi»

Il nuovo patron del club bianco Paul Francis, dimostrando di aver compreso quanto sia importante per l’ambiente aquilotto il ruolo di sostegno e guida che il ruolo da lui ricoperto impone, ha lanciato ieri, tramite le pagine de La Nazione, un messaggio di forza e fiducia per il futuro, ripartendo dalle potenzialità del presente. "Il Picco è stato davvero grandioso domenica scorsa, ha confermato quello che avevo visto in precedenza – ha spiegato il vice presidente australiano – Dispiace chiaramente per il risultato, ma non dobbiamo abbatterci perché la stagione è ancora lunga e ora dobbiamo avere il nostro focus su Bolzano. Penso che il focus dovrebbe essere proprio sulla squadra e sulla partita più che su di me, che come ho detto in conferenza, ora sono qui in primis come tifoso e osservatore di una macchina che funziona bene". Da parte di Francis un elogio, dunque, al popolo bianco per quanto di grandioso messo in mostra anche nel match contro il Catanzaro, con l’invito a tutti a non mollare la presa perché mancano ancora undici partite alla fine del campionato e può succedere di tutto. L’alto dirigente aquilotto ha interpretato alla lettera lo spirito tipicamente spezzino, ben sintetizzato da uno slogan celebre coniato dai tifosi: "Non un passo indietro, noi non molliamo mai, lottiamo insieme fino all’ultima stilla di sudore" il motto dei tifosi. Francis che non ha nascosto le emozioni provate nel presentarsi sotto la Ferrovia, confermando l’aneddoto del rosario lanciatogli dal popolare tifoso Don Mugna e da lui messo al collo: "È stato davvero divertente, indipendentemente dal fatto che quel prete fosse ordinato o meno, mi sono sicuramente sentito benedetto. È stato molto emozionante trovarmi di fronte alla curva". Lo Spezia, nonostante la distanza e il giorno feriale, sarà seguito a Bolzano da oltre 300 tifosi bianchi, in partenza con due pullmann e mezzi privati. Solo applausi per chi ama la squadra a prescindere, al di là del risultato: comunque vada loro hanno già vinto.

Fabio Bernardini