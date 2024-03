"La Reggiana gioca bene. Ma ci faremo rispettare"

Vigilia di una sfida particolarmente sentita e comunque importante per lo Spezia reduce da una bella e convincente vittoria contro il Sud Tirol. Un quasi derby quello del Mapei Stadium contro un avversario, la Reggiana, che all’andata a Cesena vinse 2-1 e che con lal vittoria di Catanzaro respira aria più tranquilla ma che non è del tutto fuori dalla zona calda. Di contro lo Spezia deve continuare e dare seguito alle buone prove delle ultime giornate e ora che dopo la sfida di sabato e la sosta potrà contare sul rientro di alcuni infortunati eccellenti. Reca al meglio e Kouda verso i primi di aprile, in attesa del rush finale anche con Di Serio. Ma se ne parlerà a fine aprile. D’ Angelo è soddisfatto della vittoria di sabato scorso e al termine di una buona settimana di lavoro.

Mister con la vittoria è tornato il sorriso e la squadra ha trascorso una settimana tranquilla anche dal punto di vista mentale. Ora bisogna proseguire sul percorso intrapreso.

"Sono d‘accordo sulla disanima, abbiamo fatto una bella vittoria, ma ora dobbiamo continuare su questa strada, il campionato è ancora lungo e mancano tante partite e tutte difficili e importanti a cominciare da quella di sabato contro la Reggiana".

Mister affrontiamo la Reggiana che ha sei punti in più in classifica, ma con una striscia di risultati positivi a parte la FeralpiSalò. Quindi come arriviamo alla partita?

"Si, dopo il mercato a livello di rosa, sopratutto con giocatori che avevano voglia di venire a giocare a Spezia, e non soltanto per la qualità dei singoli e chi è rimasto si è integrato subito e messo a disposizione e la squadra è subito migliorata. Non solo in campo, ma anche fuori, c’è un bell’ambiente e tutti sappiamo l’importanza di poter fare bene".

A Reggio con quale rosa, chi sarà a disposizione e chi mancherà. L’infortunio del portiere Crespi?

"Reca sta bene e sarà a disposizione, è tanto che non gioca una partita intera e quindi va gestito. Dopo la sosta sarà completamente recuperato, vedremo se giocherà dall’inizio o a partita in corso. Mancheranno sicuramente Di Serio e Kouda. Gli altri sono tutti a disposizione. Per quanto riguarda il portiere valuteremo tra quelli a disposizione e decideremo chi sarà il dodicesimo solo poco prima della partita".

Con la disponibilità di Reca cambieranno i modi di giocare? Le condizioni di Tanco, Bandinelli e Jagiello?

"Per Reca vale il discorso di prima, quando sarà completamente ristabilito vedremo. Jagiello e Bandinelli stanno bene e ci danno tante soluzioni. Potrebbero giocare anche insieme e dall’inizio. Quando chiamati in causa hanno fatto sempre bene. Ora abbiamo diverse soluzioni e quindi per un allenatore è un vantaggio. Tanco si è allenato e sta bene".

Parliamo della Reggiana e come sarebbe meglio affrontarla e con chi?

"La Reggiana gioca bene sopratutto in casa , ha giocatori esperti, è temibile per la sua fisicità e velocità davanti. Ma anche noi sappiamo che possiamo impensierirli. Volontà e temperamento per affrontarli . Con chi e come vedremo".

Mister è ipotizzabile una coppia di attaccanti prime punte. Pio Esposito sta facendo bene.

"E possibile, ma dipende sempre dall’atteggiamento della squadra, l’importante è averli tutti a disposizione. Pio è giovane, sta giocando il giusto, ma quando entra incide sempre perché ha fisico e qualità. Potrebbe essere una soluzione o dall’inizio o a partita in corso" Mister lo Spezia fuori casa è meno bloccato, forse sente la responsabilità?

"Non penso che sia il Picco che da pressione, anzi non possiamo che ringraziare il nostro pubblico. Capita e dipende anche dall’avversario che affronti. Dobbiamo giocare tutte le partite con la voglia di vincere, ma ci sono anche gli avversari che vogliono la stessa cosa".

Marco Zanotti