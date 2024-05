La salvezza passa da un rompicapo di risultati. Spezia un passo avanti, ma è vietato distrarsi

Non si dovrebbe mai finire di ringraziare chi ha introdotto i playoff nelle serie B e C: invece che l’antico rituale delle squadre già in vacanza che si scansano nell’affrontare chi è con l’acqua alla gola, domani la penultima giornata vedrà quasi tutti giocare per qualcosa, ad eccezione del Parma promosso (che però vorrebbe arrivare primo) e del Lecco matematicamente retrocesso, che comunque ha sempre onorato l’impegno. Il Como punta alla promozione con una giornata d’anticipo e ha nel Modena l’avversario ideale, di fatto salvo anche se la matematica arriverà domani, a meno di cataclismi. Come nei Promessi Sposi, le vicende di tutti i protagonisti sono intrecciate tra di loro: se il Como vincesse, la sua rivale Venezia dovrà comunque farlo contro la Feralpi, che mercoledì ha perso l’ultimo treno salvezza, per conquistare l’importantissimo terzo posto in chiave playoff. Un Venezia matematicamente terzo verrebbe venerdì al Picco in versione dimessa per evitare squalifiche e infortuni. Anche il quarto posto (in lizza Cremonese e Catanzaro) conta molto perché si evita un insidioso turno preliminare: ai grigiorossi basterebbe un pareggio a Parma, avendo il Cittadella allo Zini all’ultima, per spuntarla sui giallorossi calabresi. Vedremo se il Parma vorrà festeggiare con una vittoria davanti ai suoi tifosi in un derby padano piuttosto sentito. Il Catanzaro spera in un passo falso dei grigiorossi e va a Terni in un drammatico testa-coda: se i giallorossi, rivelazione del campionato, la spuntassero, lo Spezia li ringrazierebbe sentitamente, come farebbe anche col Palermo, nel caso battesse l’Ascoli per evitare di perdere il fattore campo al primo turno playoff in favore della Sampdoria, che affronterebbe al Ferraris.

Le vittorie del Brescia contro il Lecco e della stessa Sampdoria nello scontro diretto con la Reggiana eliminerebbero dai playoff anche quel Cosenza che ospita lo Spezia, che a quel punto potrebbe accontentarsi di un pareggio per finire la stagione tra gli applausi dei suoi tifosi per la salvezza già conseguita. I bianchi, comunque avanti negli scontri diretti, sarebbero almeno a +1 sul Bari, ospite di un Cittadella che non ha più niente da chiedere, ma che mercoledì ha impegnato severamente il Como. Ricapitolando pronostici un po’ interessati e un po’ ragionati, un’ipotetica classifica direbbe: Spezia 41, Bari 40, Ternana 37/38, Ascoli 37. Vincere all’ultima giornata con un Venezia con la testa ai playoff potrebbe essere molto più facile di quanto previsto solo qualche settimana fa e finalmente metterebbe fine a un’annata soffertissima.

Mirco Giorgi