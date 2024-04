La Sampdoria ha un rendimento migliore in trasferta e punta ai play-off. Pirlo: "Sarà una partita aperta. Dovremo essere aggressivi»

"Dobbiamo rimetterci a lottare, mancano poche partite, i punti sono fondamentali. Lo Spezia giocherà con il coltello fra i denti, noi dovremo fare lo stesso". L’allenatore della Sampdoria Andrea Pirlo, ieri mattina in conferenza stampa, ha auspicato un pronto riscatto della sua squadra dopo il passo falso contro il Sud Tirol: "Siamo consapevoli degli errori commessi contro gli altoatesini, possiamo fare meglio, dobbiamo dare qualcosa in più. Lo Spezia giocherà aggressivo fin dall’inizio, noi dovremo replicare colpo su colpo. Sarà una partita aperta, con punti in palio importanti, entrambe le squadre avranno le loro possibilità".

Due le opzioni tattiche prese in considerazione da mister Pirlo: il 3-5-2 e il 4-3-2-1. Nel caso si optasse per quest’ultimo sistema di gioco, davanti a Stankovic, giocheranno Depaoli terzino destro (l’alternativa è Stojanovic), Ghilardi e Gonzalez centrali e Barreca a sinistra. A centrocampo, a dettare i tempi della manovra blucerchiata, vi sarà Kasami, coadiuvato dalle mezzali Yepes e Darboe. In attacco Verre (in ballottaggio con Depaoli, se Stojanovic sarà inserito in difesa) e Borini stazioneranno sulla trequarti, a ridosso del Nazionale uruguaiano Agustín Álvarez, preferito a Sebastiano Esposito. Saranno assenti il capocannoniere della squadra De Luca (9 gol), lo spezzino Benedetti, Askildsen, Ferrari, Vieira. Recuperato l’ex aquilotto Piccini. Tra i disponibili l’indimenticato Matteo Ricci, tra i protagonisti della promozione in Serie A.

La Sampdoria occupa l’ottavo posto in classifica a quota 44 punti (2 punti di penalizzazione), in zona play-off: 13 le vittorie conseguite, 7 i pareggi, 13 le sconfitte. 47 i gol realizzati, 48 quelli subiti. Il rendimento in trasferta della formazione genovese è migliore di quello casalingo: ben sette le vittorie conseguite, quattro i pareggi e cinque le sconfitte.

Fabio Bernardini