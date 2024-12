LA SCHEDINA. Club Alta Fedeltà sempre in vetta alla classifica . Zanchetta (Bragazzi) mette “X2“ alle Aquile

Gabriele Pierini del gruppo Belini Frizzanti ha azzeccato tre risultati della Schedina Spezia’s Confidential. Classifica: Alta Fedeltà 8 otto punti; quindi Orgoglio Spezzino, Fuori di Spezia e club Cavatorti 6; club Riviera, Noi sonà per le Aquile, Fedelissimi, club Romito 5; Tutti pazzi per le Aquile, Asc & Co, Spezzini distinti e club Pucciarelli 4; Belini Frizzanti e Avamposto Bianconero 3; Vecchia Guardia 2. I pronostici di Giulio Zanchetta del club Bragazzi: Bari-Südtirol 1, Carrarese-Cosenza X, Catanzaro-Spezia 2X, Cittadella-Reggiana X, Cremonese-Sampdoria 1X, Juve Stabia-Cesena 2, Mantova-Frosinone 1, Modena-Pisa X2, Salernitana-Brescia X, Sassuolo-Palermo 1.