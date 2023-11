"La Spezia: Autocritica e Obiettivi Comuni per Lecco"

Ieri mattina l’ad Gazzoli, il ds Melissano (assente a Cremona) e il dt Macia si sono recati a Follo per assistere all’allenamento dei bianchi. Macia si è intrattenuto a colloquio con i giocatori più rappresentativi per sviscerare le criticità del momento. Il gruppo aquilotto ha fatto autocritica circa la pessima prestazione di Cremona, esternando comunanza di obiettivi con Alvini. Per Lecco saranno out Bandinelli (infortunio alla spalla) Gelashvili e Nikolaou, squalificato per un turno. La sfida di Lecco (un pullman organizzato dalla Ferrovia, Bulloni e Belini) sarà diretta da Monaldi di Macerata (assistenti Di Monte e Ricci).