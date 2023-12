La trasferta di sabato al ’Tombolato’. Tifosi mobilitati, pronti 4 pullman

Sono quattro i pullman in allestimento dai tifosi aquilotti per la gara di Cittadella, in programma sabato allo stadio ‘Tombolato’. Un torpedone è stato predisposto dal club ’Franco Cavatorti’ di Migliarina: costo del viaggio 35 euro, prenotazioni al bar La Lory di via Buonviaggio oppure telefonare ai numeri 331-6816201 (Michele) o 333-1979976. Gli sportivi che vorranno seguire le Aquile a bordo del pullman organizzato dal gruppo Bullone dovranno, invece, prenotarsi al bar Smoke Caffè di Migliarina (prezzo 35 euro). Per il pullman allestito dal gruppo Belini frizzanti occorre rivolgersi all’Edicola Grazia Rossi della Maggiolina, oppure al circolo di Valdellora o telefonare al numero 340/3385453 (Gabriele). Il prezzo del viaggio è di 40 euro. Alla volta della cittadina veneta partirà anche un mezzo della Curva Ferrovia. La prevendita dei biglietti per il settore ospiti (14 euro + 1,50 di spese prevendita) è già attiva senza limitazioni legate al luogo di residenza e nascita.

Fabio Bernardini