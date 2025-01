PRIMAVERA. Gli Aquilotti non possono più sbagliare. A Monopoli è necessaria una vittoria

Lo Spezia Primavera di mister Claudio Terzi è chiamato a rialzare la testa oggisul campo del Monopoli, penultima in classifica. Si giocherà allo stadio ’Martucci’ di Gioia del Colle (Bari), il via 14,30, arbitra Ambrosino di Nola, assistenti Vitale di Salerno e Ciannarella di Napoli. Dopo la sconfitta di Perugia e lo scialbo pareggio casalingo contro il Bari, i bianchi dovranno assolutamente riprendere a vincere se vorranno raggiungere la zona playoff. Lo Spezia ha ventuno punti in classifica, a due lunghezze di distanza dalla zona playoff, mentre il Monopoli solo dieci punti. D’obbligo, alla luce della differenza delle forze in campo, c’entrare il settimo successo stagionale. F.B.