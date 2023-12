L’allenatore D’Angelo: "Cerchiamo di giocarci le partite a viso aperto contro chiunque, ma l’errore ha rovinato tutto». "Lo spirito è giusto, puniti da un episodio»

Come perdere una partita che si poteva vincere o almeno non perdere. E’ la sfortuna dei poveri, come si dice. Spezia che ha fatto tremare la capolista, D’Angelo ha dato si una scossa, ma i risultati ancora non arrivano.

Mister non c’erano altri cambi? Moutinho? Si pagano errori della società?

"Non mi piace analizzare la partita su un singolo episodio e dare la colpa a un singolo giocatore. Elia aveva i crampi e la sostituzione era quella. In questo sport si sbaglia".

E’ spaventato dalla classifica, ma lo Spezia che ha giocato bene...e trasformato.

"La classifica non è bella, io ho fiducia in tutti i ragazzi che alleno, si stanno tutti applicando al massimo. A Genova abbiamo tenuto testa alla Sampdoria e oggi messo in difficoltà il Parma. Purtroppo un episodio ci ha condannati. Lo spirito è stato quello giusto, i ragazzi ci mettono dentro tutto quello che hanno. Classifica è quella, i cambi nel calcio sono determinanti, ma ho fiducia e non posso rimproverare nulla".

Ha messo in difficoltà il Parma.

"Cerchiamo di giocarci le partite a viso aperto contro chiunque, ma l’errore ha rovinato tutto, lo Spezia oggi come impegno e gioco non meritava neppure il pareggio".

Episodi mai favorevoli.

"Abbiamo preso il primo tiro al 75’, la squadra la partita l’ha giocata con voglia, la botta fa male, giochi contro la prima in classifica e fai meglio. Ma da lunedi l’unica soluzione è lavorare e pensare alla prossima partita" Bandinelli perdere cosi fa male. Come mai è uscito?

"E’ stata una partita giocata bene, il pubblico ci ha dato una mano, condannati da un episodio a fine partita. Lo sappiamo che la classifica è brutta ma sta a noi più vecchi guidare i piu giovani e uscire da questa situazione. Sono uscito per un affaticamento. Ci sono due strade, parlare di sfortuna o compattarci e andare avanti con positività, dare di più tutti".

Marco Zanotti