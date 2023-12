L’allenatore del Bari ha avuto parole al miele per la sua esperienza in riva al Golfo. Marino chiede una gara di scrificio: "Conosciamo l’ambiente caldo»

Scrosceranno applausi per il ritorno al ‘Picco’ di mister Pasquale Marino, subentrato lo scorso nove ottobre a Michele Mignani alla guida del Bari. Al tecnico di Marsala si legano ricordi molto belli per il sesto posto in classifica che il suo Spezia conquistò nel campionato di Serie B 2018-19, non certo offuscati dalla sfortunatissima sconfitta patita ai play-off contro il Cittadella. Il ‘maestro’ di calcio Marino, mai banale, ironico, verace, cultore del bel calcio, riuscì ad abbinare la pregevolezza del gioco ai risultati. Ieri il trainer siciliano ha avuto parole al miele per la sua esperienza in riva al Golfo: "A Spezia trascorsi un anno bellissimo, di ricostruzione. Ci divertimmo, valorizzando giocatori come Augello, Okereke. Ci fu un momento in cui avremmo potuto ambire a qualcosa di più del sesto posto finale, ma nel mese di febbraio arrivarono quattro sconfitte e una vittoria perché risentimmo della vicenda sul tesseramento di Okereke e sull’ipotesi che ci avrebbero potuto togliere punti in classifica. Al termine lasciai anche per motivi personali, Italiano diede continuità al 4-3-3 che avevamo impostato". Venendo all’attualità Marino ha invocato dai suoi uomini una gara audace: "Occorrerà disputare una partita importante, di grande spirito di sacrificio, contro un avversario che è in ripresa e che ha un organico forte. Conosciamo l’ambiente caldo del ‘Picco’, sappiamo che c’è molta vicinanza dei tifosi alla squadra, ci sarà entusiasmo, però ciò non dovrà condizionarci".

Nelle fila dei Galletti anche gli ex aquilotti Acampora, Morachioli e Bellomo, senza dimenticare l’addetto stampa Leonar Pinto. Questo l’undici titolare (4-3-3): Brenno, Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Koutsoupias, Benali, Acampora; Aramu, Nasti, Morachioli. Assenti il capocannoniere Sibilli, Diaw, Mendes e Maiello.

Fabio Bernardini