L’allenatore del Palermo ha promesso impegno massimale della sua squadra contro lo Spezia. Mignani: "Vogliamo fare una grande partita»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha promesso impegno massimale della sua squadra contro lo Spezia: "Non sono venuto a Palermo per vivacchiare o consolidare la sesta posizione perché credo che la squadra possa fare qualcosa di importante - ha affermato -. Se dovessi accorgermi che qualcuno si sta accontentando lo manderei lontano da questo centro sportivo. Quando le cose non vanno si tende a parlare tanto, ma io ritengo che ci sia solo da elevare l’intensità e la voglia. È ciò che vorrei trasmettere ai ragazzi. Alla gente posso garantire che chi andrà in campo metterà tutto l’impegno che ha. Dobbiamo ricreare delle certezze, magari c’è bisogno di più tempo di quello che pensavamo. Bisognerà andare a Spezia a fare una grande partita perché in tal modo ci saranno buone probabilità di fare risultato". L’allenatore ha poi messo in guardia i suoi uomini dalla forza della squadra bianca: "Lo Spezia l’anno scorso era in A, ha in rosa giocatori forti, ha avuto delle problematiche ma in questo momento sta bene. Sarà una partita difficile perché la squadra spezzina ha ritmo e intensità, dovremo controbattere la loro fisicità. L’idea è di mettere in campo i giocatori che stanno meglio (non ci sarà Coulibaly) per ribattere ad una squadra che immagino partirà forte perché ha bisogno di punti. Le aspettative su di noi sono alte perché abbiamo una società forte e una piazza importantissima alle spalle, ma dobbiamo essere in grado di reggerle".

Fabio Bernardini