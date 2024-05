L’allenatore Mignani ha chiesto una grande partita. Il Palermo non si accontenta del sesto posto. Ci saranno gli ex aquilotti Ceccaroni e Lucioni

In casa Palermo la parola d’ordine è ’ambizione’, un desiderio di affermazione che, per ammissione del tecnico Mignani, impone il divieto di accontentarsi della classifica attuale. Il sesto posto dei siciliani, con 52 punti, non corrisponde a ciò che la proprietà del City Football Group e la tifoseria traguardavano alla vigilia del torneo. Ne consegue lo sprono del tecnico Mignani, al timone dallo scorso 3 aprile in luogo di Corini, "a fare una grande partita a Spezia, garantendo impegno e fame massimali". L’allenatore genovese continuerà ad adottare il sistema 3-5-2. Davanti al portiere Pigliacelli, giocheranno Diakité, nella prima parte della stagione alla Ternana e gli ex aquilotti Lucioni e Ceccaroni (nella foto). A dettare i tempi della manovra, al centro della mediana, vi sarà il francese Gomes, supportato ai lati da Ranocchia e Di Francesco (nell’inedito ruolo di mezzala), con Segre e Lund sugli esterni. In attacco spazio al capitano Brunori e a Mancuso, quest’ultimo in ballottaggio con l’ex aquilotto Soleri, seguito da Macia e Melissano nel mercato invernale. Non saranno del match gli infortunati Vasic, Di Mariano Coulibaly (campionato finito) e Aurelio. Tra gli ex della gara il dirigente rosanero Pierfrancesco Visci, che nel club bianco ha rivestito il ruolo di direttore organizzativo dal 2020 al 2023 e il difensore aquilotto Mateju.

Fabio Bernardini