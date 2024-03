L’ARBITRO. Al ’Mapei’ fischia. Santoro di Messina

La sfida-salvezza Reggiana-Spezia di sabato al ‘Mapei Stadium’ (ore 16,15), sarà diretto da Alberto Santoro sezione di Messina. Un un arbitro giovane, classe 1989, promosso nel 2020 nella Can A-B. Undici le direzioni in A, 44 in B. Un solo precedente con le Aquile, il 10 settembre 2002, in Serie A, per il match Napoli-Spezia (1-0), con proteste spezzine per un contatto in area napoletana fra il portiere di casa Meret e Kiwior. Santoro sarà coadiuvato dagli assistenti Khaled Bahri di Sassari e Federico Votta di Moliterno, quarto ufficiale Giorgio Di Cicco di Lanciano. Al Var Antonio Di Martino di Teramo, all’Avar Oreste Muto di Torre Annunziata.

F.B.