L’arbitro. Arena insufficiente. Errori e confusione

ARENA 5: direzione di gara negativa, non brilla per autorevolezza, spesso sbagliando molte decisioni. Sull’azione del vantaggio ospite non interviene su un contatto su Colak, decisione contestata ma confermata dal Var. Il ’video assistant’ porta poi all’annullamento del gol di Pio Esposito per un fuorigioco millimetrico. Sacrosanta l’espulsione di Brignani per doppio giallo, ma in generale la gestione disciplinare non convince ed appare poco coerente, soprattutto nella scelta delle ammonizioni.

Match continuamente spezzetato, lo spettacolo ne ha risentito.