L’arbitro. Ferrieri Caputi ammonisce poco

MARIA SOLE FERRIERI CAPUTI 5,5: corretta la decisione di annullare il gol a Kouda per un fallo di mano di Pio Esposito, molto meno per le svariate interpretazioni permissive sul gioco falloso degli altoatesini nel corso del primo tempo, che hanno determinato anche l’arrabbiatura di D’Angelo. Forse sarebbe servita qualche ammonizione in più. Sorvola su una spinta in area di Simone Davi su Salvatore Esposito in area di rigore sul finire del primo tempo. Decisamente meglio la sua direzione di gara nella ripresa, dove riequilibra un po’ la non esaltante performance della prima frazione di gara.