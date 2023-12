L’arbitro. Ghersini dirige. Cittadella-Spezia

Sarà il genovese Davide Ghersini (nella foto) ad arbitrare la sfida del ‘Tombolato’ Cittadella- Spezia sabato alle ore 14. Per il 38enne direttore di gara ligure sarà il ventesimo incrocio con lo Spezia. Nei diciannove precedenti sei le vittorie aquilotte (tra esse quella di Torino, contro i granata, in Serie A), ben dieci le sconfitte e tre i pareggi. 31 le direzioni in Serie A, 152 quelle in cadetteria. Ghersini sarà coadiuvato dagli assistenti Gaetano Massara della sezione di Reggio Calabria e Stefano Galimberti della sezione di Seregno, quarto ufficiale Cristiano Ursini della sezione di Pescara. Al Var vi sarà Gianpiero Miele della sezione di Nola, all’Avar Alessandro Prontera della sezione di Bologna che venerdì scorso ha diretto lo Spezia contro il Bari.

F.B.